Coronavírus: casamento milionário de irmã de Pugliesi é foco de infecções

Pelo menos oito novos casos de infecção por coronavírus serão confirmados em São Paulo em breve. Eles têm origem no mesmo lugar, a festa do casamento milionário de Marcela Minelli, irmã caçula da blogueira Gabriela Pugliesi, com o médico Marcelo Bezerra de Menezes, no último fim de semana, no resort Txai, em Itacaré, na Bahia.

O foco de contaminação teria sido um convidado que havia chegado de uma temporada de esqui, em Aspen. Ele sentiu os sintomas da infecção no domingo e postou no grupo dos amigos no WhatsApp. A partir disso, houve uma corrida ao Hospital Albert Einstein, em São Paulo.