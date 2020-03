Seu navegador não possui suporte ao elemento audio. Política podcast_a+_S01E18_v1_mixdown 00:00 16:24



Numa semana de turbulências para a economia mundial, com o avanço do coronavírus e a crise do petróleo, o Podcast A+ analisa a situação do Brasil nesse cenário de instabilidade global. Alon Feuerwerker e Rafael Lisbôa conversam sobre as perspectivas para a economia brasileira em 2020 – um ano que começou desafiador em todo o planeta.

Edição e vitrine: Guilherme Baldi