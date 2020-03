Coronavírus: Rio Grande do Sul confirma primeiro caso de infecção

O governo do estado do Rio Grande do Sul confirmou nesta terça-feira, 10, o primeiro caso de infecção pelo novo coronavírus. O paciente é um homem de 60 anos que esteve em Milão, na Itália entre 16 e 23 de fevereiro.

Ele mora na cidade de Campo Bom e tem apenas sintomas leves. Há outros 96 casos suspeitos em todo estado; outros 103 foram descartados.

O Ministério da Saúde anunciou na segunda-feira, 9, que o país teria 25 casos diagnosticados. Ainda durante a coletiva de imprensa, outros cinco casos foram confirmados no Estado do Rio de Janeiro. Ao todo, são 930 quadros suspeitos em todo o país.