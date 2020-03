Coronavírus: Brasil tem 37 casos confirmados de infecção

O Brasil tem 37 pessoas com diagnóstico positivo para infecção do novo coronavírus, de acordo com o Ministério da Saúde em balanço divulgado nesta quarta-feira, 11. Três a mais do que havia na última terça,10.

Os estados com maior número de casos são São Paulo (19) e Rio de Janeiro (10). Os casos suspeitos totalizam 876 pessoas sob investigação. Os dados foram repassados pelas secretarias de Saúde.

Sessão na Câmara dos Deputados

Nesta tarde o Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, atualizou o panorama mundial da doença em uma sessão extraordinária na Câmara dos Deputados. Na ocasião, também pontuou que tem sido feito para conter o impacto do vírus.

De acordo com a apresentação, a letalidade média do vírus no mundo é de 3,5%. Mandetta, no entanto, estima que a proporção real corresponda a metade do divulgado, uma vez que não há contagens suficientes para casos assintomáticos. São pelo menos 113 700 pessoas infectadas pelo coronavírus em todo o mundo.

Para reter a influência do vírus no Brasil, a pasta planeja estender o horário de funcionamento de 6 700 postos de saúde em 1 500 municípios. O ministério diz que repassará 900 milhões de reais às cidades conforme o avanço da pandemia.

Caso na USP

A Universidade de São Paulo (USP), suspendeu as aulas do departamento de geografia, ligado à Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH), nesta quarta-feira, 11, após um dos estudantes testar positivo para a infecção. O comunicado foi feito por meio de e-mail aos estudantes.