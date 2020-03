Coronavírus: Governo passará a testar quem não viajou para fora do país

O Ministério da Saúde informou durante coletiva de imprensa nesta segunda-feira, 9, que passará a testar todos os casos de síndrome respiratória aguda grave, para o novo coronavírus. Até então, apenas passavam pelo exame específico pessoas com histórico de viagem para o exterior e que tiveram contato com pessoas infectadas no Brasil.

Também serão aplicados testes às amostras colhidas desde 1º de março em postos da Rede Sentinela, que reúne 114 unidades de saúde programadas para monitorar vírus respiratórios em todos os anos.

A decisão vai de acordo com uma nova definição da Organização Mundial da Saúde (OMS). As novas regras no país valerão para cidades onde há casos confirmados da infecção.

A mudança ocorrerá para monitorar uma possível transmissão comunitária — quando há um aumento de número de casos e as autoridades de saúde não conseguem mapear a origem do vírus.