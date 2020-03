Coronavírus: casos suspeitos passam de 663 para 930 no Brasil

O número de pessoas infectadas com o novo coronavírus no Brasil segue em 25 nesta segunda-feira, 9, de acordo com o Ministério da Saúde. A pasta também divulgou que são 930 casos suspeitos sob investigação. No último domingo, 9, eles totalizavam 663.

São Paulo permanece com o maior número de casos confirmados de infecção, são dezesseis. Rio de Janeiro tem três e Bahia outros dois. O Espírito Santo permanece com um. Em todo período de análise, 685 casos suspeitos foram descartados por atestarem positivo para outras doenças respiratórias, por exemplo.

O ministério ainda ressaltou que a campanha de vacinação contra Influenza será antecipada para o próximo dia 23 de março. A ideia é que a vacinação comece com as pessoas com 60 anos ou mais e com trabalhadores de saúde. A partir de 16 de abril, professores e profissionais das forças de segurança e salvamento farão parte da campanha.

Crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade, doentes crônicos, pessoas a partir de 55 anos, grávidas, mães no pós-parto, população indígena e portadores de condições especiais devem ser imunizados a partir do dia 9 de maio.