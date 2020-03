Paciente com suspeita de coronavírus está em estado grave no DF

Uma mulher de 52 anos internada em Brasília com caso suspeito do novo coronavírus está em estado grave, informou a Secretaria de Saúde do Distrito Federal neste sábado, 7. Segundo a pasta, a paciente está internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Regional da Asa Norte. Ela apresenta síndrome respiratória aguda severa, em função de “doença crônica preexistente” e respira com a ajuda de aparelhos, de acordo com o governo do Distrito Federal.

Apesar de ter testado positivo para o vírus, a paciente ainda aguarda uma contraprova para ser incluída nos casos confirmados da doença no país. De acordo com a nota divulgada pela Secretaria de Saúde, a paciente, que teve quadros de febre e tosse, está sob cuidados intensivos das equipes médicas.

Neste sábado, a Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro confirmou o segundo caso do novo coronavírus no estado. A paciente, de 52 anos, é moradora da capital fluminense e apresentava sintomas de quadro viral desde o retorno de viagem à Itália, na última quarta-feira, 4. No mesmo dia, ela deu entrada em uma unidade de saúde particular apresentando febre, tosse, congestão nasal e conjuntivite. Agora, a paciente, que mora sozinha, está em isolamento domiciliar. Outras três pessoas que a acompanharam na viagem estão sendo monitoradas pela secretaria estadual em parceria com a vigilância municipal.

O primeiro caso no estado tinha sido confirmado na quinta-feira, de uma moradora de 27 anos de Barra Mansa, que também tinha viajado para a Itália. “É importante destacar que continuamos sem transmissão ativa do vírus no Rio de Janeiro. Os dois casos confirmados até agora são importados do exterior. Permanecemos no Nível Zero do nosso plano de contingência e não há razão para pânico. Os cuidados devem permanecer os mesmos que tomamos para a gripe”, disse o secretário de Estado de Saúde, Edmar Santos, em nota.

Com o novo caso, chegam a 14 o número de pacientes com covid-19 no Brasil.