Oitavo caso de coronavírus é confirmado no estado do Rio de Janeiro

A secretaria de Saúde do Rio atualizou para oito o número de casos confirmados de coronavírus no estado do Rio de Janeiro. Não contabilizados no último boletim do Ministério da Saúde, os novos pacientes são três homens, de 27, 42 e 70 anos, e duas mulheres, de 56 e 61 anos. Um deles é morador de Niterói e outros quatro da capital fluminense. Eles estão em isolamento domiciliar e apresentam quadro de saúde estável.

Os pacientes foram infectados durante viagens à Europa e chegaram apresentando febre, tosse e mialgia, entre outros sintomas. Eles estiveram em diversos países, como Itália, Portugal, Espanha, Suíça, Holanda, Israel, Egito e Grécia e retornaram ao Brasil entre os dias 3 e 5 de março. Segundo a pasta, quatro deles recorreram à rede de saúde particular e um recebeu atendimento médico domiciliar.

As cidades com o maior número de casos suspeitos, que são 123 no total, são Rio de Janeiro (58), Niterói (18), Barra Mansa (7) e São Gonçalo (4). Sete estrangeiros também estão sendo monitorados pelo sistema de saúde.

O secretário de Saúde Edmar Santos afirma que até o momento não há transmissão ativa do COVID-19 no estado. “Os casos confirmados até agora são importados do exterior. Permanecemos no Nível Zero do nosso plano de contingência. Alerto a população para os cuidados para prevenir o contágio, como higienizar as mãos com frequência e evitar levá-las ao rosto”, explica.