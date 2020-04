Coronavírus: 5 estados têm taxa de letalidade maior que a média nacional

O Ministério da Saúde divulgou o boletim atualizado com o número de mortos, casos confirmados e a taxa de letalidade do novo coronavírus no Brasil. Segundo as estimativas, que estão sujeitas a revisão, 3.379 novos casos foram registrados no país nas últimas 24 horas, número 4,8% maior do que o registrado no dia anterior. Os óbitos também cresceram 4,7% em relação ao mesmo período: 189 vítimas foram contabilizadas neste domingo, 26.

Outro dado importante para diagnosticar a fase em que o Brasil está é a taxa de letalidade, que calcula número de mortes entre pacientes infectados no país. Enquanto a média nacional está em 6,9%, cinco estados apresentam números superiores. São eles: Paraíba (10,3%), Rio de Janeiro (9%), Pernambuco (8,5%), São Paulo (8,3%) e Amazonas (7,9%).

Ao todo, já são 61.888 casos confirmados e 4.205 óbitos. São Paulo continua sendo o estado com o maior número de pacientes e vítimas, são 20.715 e 1.700 respectivamente.