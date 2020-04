Argentina prorroga quarentena até 10 de maio

A Argentina estendeu o período de isolamento social por conta do novo coronavírus até o dia 10 de maio, anunciou o presidente Alberto Fernández na noite deste sábado 25. A partir da próxima quarta-feira 29, porém, o país deve implantar algumas medidas de flexibilização da quarentena.

Entre as regras do relaxamento está a permissão para que residentes do país saiam para caminhadas por até 1 hora em um raio de 500 metros de suas casas. A medida vale apenas para cidades com menos de 500.000 habitantes, já moradores de grandes centros urbanos, que representam a metade do país, seguem em restrição total.

A quarentena na Argentina foi imposta em 20 de março e essa é a terceira prorrogação anunciada pelo governo. O país já registrou 3.780 casos de Covid-19 e 185 mortes pela doença, segundo monitoramento em tempo real da Universidade Johns Hopkins.

O afrouxamento da quarentena também prevê que os governadores possam decretar medidas excepcionais para seus Estados em caso de melhora nos números da epidemia. Algumas das condições para a regra são tempo de duplicação do número de casos superior a 15 dias e comprovação da capacidade do sistema de saúde pública de atender aos pacientes.