Coronavírus: taxa de ocupação de leitos de UTI no RJ chega a 94% 

Segundo estado com o maior número de casos confirmados e de mortes causadas pelo novo coronavírus no país, o Rio de Janeiro está com quase todos os leitos de UTI destinados aos pacientes com a doença ocupados. De acordo com um levantamento da Prefeitura do Rio, a taxa de ocupação é de 94% nos leitos de UTI e de 92% na enfermaria da rede do Sistema Único de Saúde.

Ao todo são 1271 pacientes internados com suspeita de covid-19, sendo 314 em UTI de unidades municipais, estaduais e federais na cidade. A secretaria de estado de Saúde informou que a taxa de ocupação nos hospitais estaduais é de 81% leitos de UTI e 70% de enfermaria.

Desde o início da epidemia, 521 novos leitos exclusivos para tratamento de pacientes suspeitos ou confirmados da Covid foram abertos em todo o estado do Rio de Janeiro (256 para UTIs e 265 em enfermarias). Há ainda 137 leitos em áreas isoladas e a previsão de inauguração do hospital de campanha do estádio do Maracanã.

O estado do Rio já contabiliza 6.828 casos confirmados e 615 óbitos por coronavírus. Há ainda 279 mortes sendo investigadas.