Quatro curiosidades sobre o jovem que pode ser o primeiro santo millennial

15 out 2020

16 out 2020

- Beatificação

Nas últimas décadas, o Vaticano destravou as engrenagens dos processos para acelerar a nomeação de novos santos, batendo recordes de concessão de títulos do gênero. Agora, está prestes a reconhecer o primeiro da geração millennial, como são conhecidas as pessoas nascidas entre 1980 e 1996. O adolescente Carlo Acutis, que morreu de leucemia em 2006, aos 15 anos, foi beatificado na Itália no sábado 10. É o último passo antes da canonização.

- Fé on-line

O mais precoce beato da história usava a internet para divulgar sua fé, sendo apelidado de “o anjo bom da juventude”. Ele criou um site para catalogar milagres e difundi-los pelo mundo e ajudou a administrar sites para organizações católicas.

- O milagre

Em 2013, o Vaticano o colocou no radar dos processos de canonização. A história que chamou a atenção para o caso foi uma suposta cura de um menino brasileiro que sofria de uma rara doença pancreática. O garoto de Mato Grosso do Sul teria sido curado após tocar em relíquia de Carlo Acutis. Para ele tornar-se santo, a Santa Sé precisa verificar um segundo milagre em seu nome — mas o papa Francisco já dispensou esse requisito em ocasiões anteriores.

- Família

Carlo Acutis nasceu em maio de 1991, em Londres, na Inglaterra, filho de pais italianos. Pouco tempo depois, a família se mudou para Milão. Na adolescência, apaixonou-se por computadores e virou um programador autodidata. O jovem estava envolvido em trabalhos de caridade e gastava o próprio dinheiro ajudando pessoas carentes em sua região. Uma das instituições que auxiliava era um centro de alimentação em Milão.

