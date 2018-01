Saiba como assistir ao julgamento de Lula nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira, a sessão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) que vai julgar o recurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), será transmitida pelo YouTube — as imagens também serão exibidas ao vivo em VEJA.com. Com repórteres na sede da corte, em Porto Alegre, e nas manifestações favoráveis e contrárias ao ex-presidente, o site fará uma cobertura em tempo real, com informações e reportagens sobre o julgamento e suas consequências para o futuro político do ex-presidente.

O petista foi condenado pelo juiz federal Sergio Moro a nove anos e seis meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro pelo recebimento de 2,4 milhões de reais propina da OAS por meio da doação e da reforma do tríplex no Guarujá (SP). Na sessão, os desembargadores João Pedro Gebran, Leandro Paulsen e Victor dos Santos Laus vão decidir se mantém ou não esta decisão.

Gebran será o primeiro a falar, fazendo a leitura do relatório e expondo os principais fatos do processo. Na sequência, fala por meia hora o procurador Maurício Gerum, do Ministério Público Federal (MPF), que pedirá o aumento da pena imposta ao petista em primeira instância. Depois, fazem a sustentação oral, por até quinze minutos, as defesas dos acusados e da Petrobras.

Concluídas as alegações das partes, o relator retoma a palavra e abre a etapa de julgamento, sendo sucedido primeiro pelo revisor, Leandro Paulsen, e depois por Victor Laus. Qualquer um dos três desembargadores pode pedir vista, se considerar que precisa de mais tempo para analisar o caso.

Horário do julgamento

O TRF4 agendou o julgamento para começar a partir das 8h30, no horário de Brasília. A sessão está prevista para terminar até as 15h, com a proclamação do resultado e da sentença, seja pela absolvição ou pela condenação de Lula.

Ao longo do dia, estão previstos para ocorrer, em Porto Alegre e outras cidades brasileiras, como São Paulo e Curitiba, manifestações de grupos a favor e contra o ex-presidente. O petista foi à cidade gaúcha nesta terça-feira, mas deve retornar para acompanhar o julgamento na capital paulista.