Manifestantes protestam contra Bolsonaro em várias cidades do país

Como prometido, manifestantes romperam com o distanciamento social na manhã deste sábado, 19, e foram às ruas em protesto contra o presidente Jair Bolsonaro e a gestão do seu governo no combate à pandemia da Covid-19, que está prestes a bater a triste marca de quase meio milhão de mortos.

Há registros de protestos em pelo menos nove capitais durante a manhã e início da tarde, como Brasília, Rio de Janeiro, Recife, Belém, Maceió, João Pessoa, Teresina, São Luís e Cuiabá. Cidades do interior, como Juiz de Fora, em Minas Gerais, e Praia Grande, na Baixada Santista, por exemplo, também foram às ruas pedindo o impeachment do presidente e a vacinação em massa da população. Brasileiros nos EUA e em Portugal também protestaram.

Manifestações estão previstas ainda para esta tarde em capitais como São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Fortaleza, Natal e Porto Alegre.

Partidos de oposição, centrais sindicais e movimentos sociais prometeram um dia de protestos neste sábado em 400 cidades do país, a exemplo do ocorrido no último dia 29, quando manifestantes estiveram nas ruas para, além de protestar contra o presidente, criar uma narrativa de oposição numérica aos passeios de motocicleta que Bolsonaro tem promovido nos finais de semana pelo país.

Neste sábado não tem sido diferente. Manifestantes marcaram presença em grande número em protestos até o momento pacíficos. Não há ainda estimativa de público pelos organizadores.

Continua após a publicidade

Em Brasília, o protesto começou às 10h em frente ao Museu Nacional e se dirigiu à Praça dos Três Poderes pela Esplanada dos Ministérios, onde manifestantes ergueram faixas contra o elevado número de mortes registrado no país pela doença. Houve a participação de indígenas.

No Rio de Janeiro, a manifestação se concentrou às 10h, em frente ao monumento a Zumbi dos Palmares, na avenida Presidente Vargas, no centro da cidade e depois seguiu em direção à Igreja da Candelária. Às 13h30 o ato ainda estava em curso. Os presentes no ato lembraram também a vida

A manifestação no Recife começou às 9h e, mesmo sob chuva, as pessoas se reuniram na praça do Derby, no centro, e foram em caminhada pela avenida Conde da Boa Vista. O protesto lembrou, entre outras questões, a violência policial ocorrida na última vez que os manifestantes foram às ruas na capital pernambucana, no dia 29 de maio.

Mais cedo pela manhã protestos ocorreram em João Pessoa, Maceió, São Luís e Cuiabá. Além dos pedidos de impeachment e pela vacina, os manifestantes também reivindicam auxílio emergencial de 600 reais e se posicionam contra as privatizações e a redução dos direitos trabalhistas.

Em muitos locais os manifestantes pediam a volta do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao poder. O petista disse nas redes sociais que apoiava a manifestação mas que não tinha se decidido se participaria pessoalmente dos protestos.