Gilmar proíbe condução coercitiva para interrogatórios

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes decidiu liminarmente nesta terça-feira proibir o uso de conduções coercitivas de investigados para depoimentos em apurações criminais. Para Gilmar, a condução coercitiva nestes casos é “ilegítima”, “obsoleta” e “não encontra respaldo no ordenamento jurídico”. O expediente de ir até a casa de investigados e levá-los obrigatoriamente a depor tem sido amplamente utilizado na Operação Lava Jato. No caso mais rumoroso, em março de 2016, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi conduzido coercitivamente pela Polícia Federal a prestar depoimento.

O ministro ressalta, no entanto, que sua decisão não afeta interrogatórios que já tenham sido colhidos a partir de conduções coercitivas até o momento. Ao final da decisão liminar, Gilmar Mendes pede à presidente do STF que leve o tema a votação no plenário da Corte.

A decisão de Gilmar foi tomada em uma Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) movida em 2016 pelo Partido dos Trabalhadores (PT). O PT argumenta que as conduções violam o direito à autoincriminação, ao silêncio, ao juiz imparcial, ao devido processo legal, à paridade de armas entre a ampla defesa e ao contraditório.

Gilmar Mendes diz entender que as medidas ferem o direito à liberdade de locomoção e à presunção de que ninguém é culpado até que se prove o contrário. A partir do entendimento dele, agentes e autoridades que promoverem conduções coercitivas poderão ser penalizadas e as provas, anuladas.