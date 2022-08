Ex-mulher entra com ação para impedir Arthur Lira de se candidatar

Candidata a deputada federal pelo MDB de Alagoas, Jullyene Lins impetrou na Justiça Eleitoral do Estado um pedido para impedir que o ex-marido, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), concorra a novo mandato de deputado. Jullyene tornou-se uma aliada do senador Renan Calheiros (MDB), adversário de Lira no estado.

Jullyene sustenta que o ex-marido não pode concorrer no pleito deste ano por estar impedido pela Lei da Ficha Limpa, após ter sido condenado pelo Tribunal de Justiça de Alagoas por enriquecimento ilícito e lesão ao patrimônio público, quando era deputado estadual. Lira foi candidato em 2018 com liminar obtida na Justiça.

São pequenas as chances, no entanto, de a iniciativa realmente tirar da disputa o cacique político do Centrão e um dos homens mais influentes do Congresso. Mesmo que seja derrotado na Justiça local, Lira pode recorrer em outras instâncias e levar o caso ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — e até mesmo ao Supremo Tribunal Federal se enxergar algum desrespeito à Constituição.

A ex-mulher lembra na petição que Lira foi condenado com base na existência de contratos bancários privados que eram garantidos com cheques pertencentes à Assembleia Legislativa de Alagoas. “Comprovou-se que parcelas dos empréstimos foram pagas, em várias situações, com os valores recebidos pelo requerido a título de verba de gabinete”, diz a petição.

Em 2019, Jullyene concedeu uma entrevista a VEJA, na qual acusou Lira de acumular fortuna com propina, quando era deputado estadual. Ela foi casada com o parlamentar entre 1997 e 2007. “O dinheiro chegava lá em casa em malotes. Ele escondia lá (no apartamento), escondia em fazendas, escondia em todo canto”, disse Jullyene. Os filhos de Arthur Lira saíram em defesa do pai e acusaram Jullyene de tentativa de extorsão.

No Tribunal Superior Eleitoral, consta que Jullyene não tem “nenhum bem cadastrado”. Lira apresentou ao TSE declaração nestas eleições de 2022 com patrimônio de 5,96 milhões de reais, um aumento de 248% em relação ao patrimônio declarado na eleição de 2018, quando seus bens somavam de 1,71 milhão de reais.