Em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto, e ainda vendo o rival Jair Bolsonaro (PSL) subir mais, o candidato do PT à Presidência da República, Fernando Haddad, afirmou nesta sexta-feira que o adversário se esconde nas redes sociais e que quer que o oponente debata “frente a frente”.

Haddad, ao lado do candidato à reeleição pelo PT ao governo de Minas, Fernando Pimentel, da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), que disputa vaga ao Senado pelo estado, e da vice Manuela D’Ávila (PCdoB), participou de ato público em Venda Nova, Belo Horizonte.

Sobre a possibilidade de a disputa ir para o segundo turno, o petista disse que “a expectativa é que ele (Bolsonaro) debata”. “Frente a frente. Olho no olho. Ao invés de usar as redes sociais para se esconder”, afirmou. Haddad disse, ainda, que a campanha vai “atuar nas redes sociais contra a difamação e a injúria”.

Alegando razões médicas, o candidato não compareceu ao último debate entre os presidenciáveis antes do primeiro turno na Rede Globo, na noite desta quinta-feira. Mais cedo, ele concedeu uma entrevista à TV Record que foi ao ar no mesmo horário. Um pouco antes de a entrevista começar, ele também fez uma transmissão ao vivo em sua rede social.

Na simulação de segundo turno entre Bolsonaro e Haddad, o militar reformado aparece com 44% das intenções de voto contra 43% do petista, segundo levantamento do Datafolha divulgado nesta quinta-feira (4).

Como a margem de erro é de 2 pontos porcentuais, eles estão tecnicamente empatados. Brancos e nulos somam 10%, e 2% não souberam responder. O instituto ouviu 1.512 pessoas, entre 3 e 4 de outubro. O levantamento foi registrado sob o número DF-05113/2018. O nível de confiança é de 95%.

(com Estadão Conteúdo)