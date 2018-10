Candidato do PDT à presidência da República, Ciro Gomes voltou a fazer críticas ao PT nesta reta final do primeiro turno das eleições. Ao fim do debate televisivo transmitido na noite de ontem pela Rede Globo, Ciro pregou o voto consciente contra “um despreparado que representa os interesses mais subalternos do baronato brasileiro”, em referência a Jair Bolsonaro (PSL). O pedetista afirmou também que o PT é responsável pelo crescimento do candidato do PSL.

“O Bolsonaro simplesmente substitui o PSDB nesta polarização e o antipetismo, justo ou não, aperfeiçoou isso. O PT cultivou Bolsonaro até hoje achando, de forma oportunista e eleitoreira, que ele era o candidato mais fácil de vencer. Bolsonaro é produto do antipetismo que, por sua vez, é produto das contradições do PT”, disse.