Por Luisa Bustamante e Fernando Molica, do Rio de Janeiro

O candidato Ciro Gomes, do PDT, esbravejou contra a TV Globo na sala de imprensa da emissora, no Rio, ao final do debate presidencial da noite de quinta-feira (4).

Ele se queixava da emissora por, segundo relatou, ter autorizado a entrada de um oficial de Justiça em seu camarim para notificá-lo sobre uma ação movida por João Doria, candidato ao governo de São Paulo pelo PSDB, a quem chamou de “farsante”. Ciro não assinou a notificação.

Ciro já usou o adjetivo para se referir ao tucano mais de uma vez. Em setembro de 2017, fez isso durante um encontro com universitários no Rio de Janeiro.

“Nunca mais piso nesse lugar”, disse Ciro.