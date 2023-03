Eduardo Leite pede desculpas a Gilberto Gil pela fala de vereador gaúcho

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB) foi ao camarim do cantor baiano Gilberto Gil para pedir desculpas pelas declarações do vereador Sandro Fantinel, do município de Caxias do Sul. O vereador agrediu o povo baiano, dizendo que só sabem tocar tambor, após o episódio em que mais de 200 trabalhadores foram resgatados em situação de escravidão nas vinícolas de Bento Gonçalves.

Gil se apresentou na capital Porto Alegre na noite de sábado e foi surpreendido pela visita inesperada do governador. “Gil, você sabe que o Rio Grande do Sul teve um episódio triste na semana passada, um vereador que falou dos baianos”, disse Leite. “A gente lamenta muito isso, e como você é um representante muito mais da Bahia, você é um representante do Brasil todo, mas a baianidade que você tem, vim aqui para em seu nome pedir desculpas por este absurdo que ele falou”, completou Leite, abraçando o cantor.

O cantor Gilberto Gil foi cordial com Eduardo Leite. “Um desagravo”, disse o cantor, elogiando a iniciativa do governador gaúcho. Leite desqualificou as declarações do vereador, que questionou o que os baianos fazem de bom. “O que eles fazem? Fazem Gilberto Gil, fazem Maria Betânia…”, disse Eduardo Leite durante o encontro com Gil. O cantor destacou que aquele abraço do governador representava um abraço do Rio Grande do Sul inteiro.

Na semana passada, o vereador Fantinel foi à tribuna da Câmara de Vereadores para pedir que os produtores gaúchos não contratassem mais trabalhadores da Bahia, referindo-se aos baianos como “aquela gente”. O vereador afirmou que a única cultura que os baianos têm é viver na praia “tocando tambor”.

Os trabalhadores encontrados em situação de escravidão foram contratados pela empresa Fênix Serviços Administrativos e Apoio à Gestão de Saúde, que oferecia mão de obra para as vinícolas Salton, Aurora e Cooperativa Garibaldi, três das mais tradicionais produtoras de vinho do Estado.