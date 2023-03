Patriota expulsa vereador que defendeu trabalho escravo em vinícolas do RS

O Patriota decidiu expulsar do partido o vereador de Caxias do Sul Sandro Fantinel que criticou a ação das autoridades que flagrou ao menos 207 trabalhadores em situação análoga à escravidão em vinícolas do Rio Grande do Sul.

Em discurso na Câmara dos Vereadores de Caxias do Sul nesta terça, Fantinel atacou os “trabalhadores baianos” que foram encontrados em condições desumanas e defendeu a contratação de mão de obra argentina em substituição nas vinícolas.

“O patrão vai ter que pagar empregada para fazer limpeza para os bonitos todos os dias também? É isso que vai ter que acontecer? Temo (sic) que botar eles em hotel cinco estrela (sic) para não ter problema com o Ministério do Trabalho?”, questionou.

O discurso gerou indignação e Fantinel foi expulso do partido. Em nota, a direção nacional do Patriota disse não compactuar com as posições do vereador.

“O discurso está maculado por grave desrespeito a princípios e direitos constitucionalmente assegurados, à dignidade humana, à igualdade, ao decoro, à ordem, ao trabalho, já que se referem de forma vil a seres humanos tristemente encontrados em situação degradante. Esta situação torna inconciliável a sua permanência nas fileiras do Patriota, partido que prima pelo respeito às leis, à vida e à equidade. Diante disso, o Patriota Nacional vem comunicar Vossa Excelência, Exmo. Sr. Sandro Luiz Fantinel, vereador de Caxias do Sul/RS que fez uso desabonador da tribuna no exercício do mandato, quanto à sua expulsão das fileiras do partido na data de hoje”, diz o partido.