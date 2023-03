MP investiga nova denúncia de trabalho escravo no Sul do país

Única cidade governada pelo Novo no país, Joinville está no centro de uma nova investigação de trabalho escravo no Sul do país.

O Ministério Público do Trabalho abriu nesta semana um procedimento preliminar para investigar se uma empresa que presta serviços para a gestão de Adriano Silva submete trabalhadores a condições degradantes.

Uma reportagem da imprensa local, amparada em informações do Sindicato dos Servidores Públicos da cidade, flagrou treze trabalhadores chegando à unidade de Bem-estar e Proteção Animal de Joinville sendo transportados dentro de um caminhão baú fechado.

No mesmo dia os trabalhadores foram filmados e fotografados almoçando dentro das estruturas reservadas aos cães e demais animais, em condições insalubres para refeições humanas.

Os homens que aparecem nas imagens são prestadores de serviço de uma empresa terceirizada, que realiza obras de revitalização no lugar.

A presidente do sindicato, Jane Becker, diz que recebeu denúncias de que os trabalhadores atuavam sem proteção, sem equipamentos de segurança. O sindicato diz que a empresa que atua para a prefeitura descontava 800 reais do salário dos trabalhadores a título de alimentação e transporte.

“É desumano ter esta quantia enorme descontada e ser transportado dentro de caminhão baú e almoçar no chão do canil”, diz Becker.

O secretário de Meio Ambiente da prefeitura, Fábio João Jovita, responsável pelo Centro de Bem-estar Animal, disse ao repórter Leandro Schmitz, da Folha Metropolitana, que não conhecia as condições dos trabalhadores e que irá apurar o caso.