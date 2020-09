Deputados do PSL, PSOL e Novo vão julgar processo de impeachment de Witzel

A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) escolheu os cinco membros da casa que farão parte do Tribunal Processante que julgará o impeachment do governador afastado Wilson Witzel (PSC) por crime de responsabilidade, nesta terça-feira, 29.

Cinco parlamentares foram eleitos por votação. Os deputados estaduais Alexandre Freitas (Novo), Chico Machado (PSD), Waldeck Carneiro (PT), Dani Monteiro (Psol) e Anderson Moraes (PSL) se unem aos cinco desembargadores escolhidos pelo Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) ontem: Teresa de Andrade Castro Neves, José Carlos Maldonado de Carvalho, Maria da Glória Bandeira de Mello, Fernando Foch e Inês da Trindade Chaves de Melo.

O grupo de dez autoridades será presidido pelo presidente do TJRJ, Cláudio de Mello Tavares. O desembargador-presidente só votará em caso de empate. Será este grupo que determinará ou não a cassação definitiva de Witzel. O governador afastado terá até 120 dias de julgamento para se defender das acusações de corrupção na saúde durante a pandemia do coronavírus.

Para que o impeachment seja aprovado, a maioria de dois terços do tribunal misto será necessária, ou seja, sete votos a favor do impeachment e três contrários.

Em caso de empate por cinco a cinco, Tavares terá direito ao voto de Minerva para fins de definição. Caso um eventual empate aconteça, porém, ele favorecerá o governador afastado: segundo o TJRJ, mesmo que o desembargador-presidente escolha pelo impeachment de Witzel, a ausência da maioria de dois terços manterá o governador no cargo.

O governador já estava afastado do governo por decisão monocrática do STJ (Superior Tribunal de Justiça), que posteriormente foi confirmada pelo colegiado do tribunal.

O relator do processo de impeachment contra o governador afastado na Alerj é o deputado Rodrigo Bacellar (SD). Ele deu parecer favorável ao procedimento na casa legislativa. Posto em votação na comissão que analisava o impeachment, o documento foi aprovado por 24 votos a zero pelos integrantes do grupo.

Witzel é suspeito de participar de um esquema envolvendo desvio de verbas da Secretaria de Saúde do Rio. O governador afastado pelo STJ nega as irregularidades.