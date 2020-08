EXCLUSIVO: ‘Nem pandemia cessou ânsia criminosa de Witzel’, diz Benedito

A decisão de Benedito Gonçalves em que determina o afastamento de Wilson Witzel do governo do Rio é especialmente dura ao avaliar os casos de corrupção envolvendo contratos da Saúde em plena pandemia de coronavírus.

“O MPF bem asseverou que as ‘condutas do governador Wilson Witzel são totalmente incompatíveis com o comportamento exigível de um agente político no exercício de um cargo de tamanha relevância em nossa democracia, principalmente em situações de extremo sofrimento para a sociedade como a pandemia da Covid-19′”, registra Benedito citando a PGR.

“Nem mesmo o caos social gerado pelo referidos vírus foi suficiente para fazer cessar a ânsia criminosa do governador e da organização criminosa por ele liderada, situação que denota a extrema gravidade, periculosidade e censurabilidade de suas condutas, exigindo resposta séria e hábil a restituir o mínimo de ordem pública, humildade, dignidade e esperança ao povo do Rio de Janeiro”, escreveu Benedito.