Datafolha: 32% acham que Lula é o melhor para recuperar economia

Para 32% do eleitorado brasileiro, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é o mais preparado para acelerar o crescimento da economia do país. É o que mostra pesquisa Datafolha, encomendada pela Folha de S.Paulo e divulgada nesta sexta-feira.

Assim como nas intenções de voto, nesta avaliação Lula é seguido pelo deputado federal Jair Bolsonaro (PSL), que soma 15%, e por Marina Silva (Rede), que tem 8%.

A maior vantagem de Lula é na região Nordeste, onde 51% dos entrevistados preferem o petista para solucionar os problemas econômicos — em segundo está Bolsonaro, com 8%.

Entretanto, a preferência por Lula diminui conforme aumentam a escolaridade e renda dos entrevistados. Entre as pessoas com nível superior, o ex-presidente e Bolsonaro empatam com 20%.

Entre os mais ricos, o deputado do PSL lidera com 22% e é seguido por Geraldo Alckmin (17%). Neste grupo, Lula chega a 14%, empatado tecnicamente com o ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles (MDB), citado por 12%.

Segundo o Datafolha, caiu o número de pessoas que não acreditam na candidatura de Lula, tecnicamente impedido de disputar por estar enquadrado na Lei da Ficha Limpa: este percentual passou de 62% em abril para 55% no início de junho. Quem acredita que ele será candidato passou de 34% para 40%.

Entretanto, quando os entrevistados são questionados sobre se Lula deve ser candidato, há um empate: 48% acham que ele deveria ser impedido de concorrer e 49% acham que o petista deveria ser liberado para a disputa.