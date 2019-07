Críticas provam que Eduardo é ‘pessoa adequada’, diz Bolsonaro

O presidente da República, Jair Bolsonaro, voltou nesta segunda-feira a defender a nomeação do filho Eduardo Bolsonaro para a embaixada nos Estados Unidos, mesmo após o anúncio ter sido criticado por aliados políticos e setores da diplomacia, além da oposição. “Por vezes temos que tomar decisões que não agradam a todos. Se está sendo criticado é sinal de que é a pessoa adequada”, disse o presidente em audiência na Câmara dos Deputados.

Apesar de Bolsonaro citar que as críticas vieram em grande parte da imprensa, a possível indicação do filho 03 também não foi bem recebida por pessoas próximas ao presidente, como o ideólogo Olavo de Carvalho. Em vídeo publicado no sábado, Olavo disse que a medida representaria um “retrocesso” e a “destruição da carreira” do parlamentar. Segundo ele, Eduardo seria muito mais útil na Câmara numa investigação contra o Foro de São Paulo do que sendo um “funcionário diplomático em Washington”. Olavo mora hoje nos Estados Unidos e foi um dos responsáveis, junto com Eduardo Bolsonaro, pela indicação do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo.

A sessão na Câmara era dedicada a homenagear o Comando de Operações Especiais do Exército e estava repleta de aliados do governo, que aplaudiram a fala do presidente. Na primeira oportunidade em que pisa no Congresso após a aprovação da reforma da Previdência em primeiro turno, Bolsonaro relembrou o tempo em que fazia parte do baixo clero e comparecia diariamente ao plenário da Câmara – seu “teatro de operações”, segundo as suas palavras. “O Brasil precisa de uma quimioterapia para que ele não pereça. Alguns poucos reagem, mas serão convencidos pelo povo e pela maioria dessa Casa”, afirmou o presidente.

A indicação de Eduardo foi anunciada por Bolsonaro na última quinta-feira, um dia depois de o deputado completar 35 anos, idade mínima exigida para assumir uma embaixada. A ideia, no entanto, já é aventada desde março, quando o filho acompanhou o pai no encontro com o presidente norte-americano Donald Trump no Salão Oval da Casa Branca.

Após a declaração do pai, Eduardo Bolsonaro confirmou a disposição de assumir o posto. no mesmo dia. “Se receber essa missão, vou cumprir”, disse. O cargo de embaixador em Washington está vago desde abril, quando o chanceler removeu Sergio Amaral do posto.