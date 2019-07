Bolsonaro sobre indicação no STF: ‘Será terrivelmente evangélico’

Em culto na Câmara dos Deputados promovido pela Frente Parlamentar Evangélica, o presidente Jair Bolsonaro declarou nesta quarta-feira que indicará um ministro do Supremo Tribunal Federal que “seja terrivelmente evangélico”, parodiando a expressão dita pela ministra dos Direitos Humanos, Damares Alves.

“O estado é laico, mas nós somos cristãos. Ou, para plagiar a minha querida Damares, nós somos terrivelmente cristãos. E esse espírito deve estar presente em todos os poderes. Por isso, o meu compromisso: poderei indicar dois ministros para o Supremo Tribunal Federal. Um deles será terrivelmente evangélico”, afirmou o presidente.

A indicação de um jurista evangélico na mais alta corte judiciária do país é um dos principais pleitos da bancada evangélica, que constantemente se diz desprestigiada por não ter nenhum seguidor da religião entre os onze ministros do STF. Nos últimos anos, os políticos evangélicos passaram a criticar duramente o STF por decisões que tratavam de costumes morais, como o reconhecimento da união homoafetiva e a equiparação do crime de homofobia ao de racismo.

O público evangélico teve peso significativo na eleição de Bolsonaro e é um dos pilares que mantém a sua popularidade em 33% – índice mais baixo dos ex-presidentes em primeiro mandato desde a redemocratização. Segundo a última pesquisa Datafolha, 41% dos evangélicos consideram o seu governo bom ou ótimo, ante 30% dos católicos e 25% dos sem religião.