Bolsonaro tem primeira reunião com Moro após crise sobre ministério

O presidente Jair Bolsonaro terá nesta quarta-feira 29 a primeira reunião em agenda oficial com o ministro da Justiça, Sergio Moro, desde a crise provocada pela proposta de recriação do Ministério de Segurança Pública, que seria desvinculado do Ministério da Justiça (chefiado por Moro). De acordo com a agenda do presidente, o encontro, de trinta minutos, está previsto para começar às 15h30. A reunião anterior, às 15h, está agendada com o ministro da Economia, Paulo Guedes.

A proposta de recriação da pasta, que chegou a existir durante o governo Temer, foi uma demanda de secretários de segurança pública estaduais. Após reunião com Bolsonaro, o presidente admitiu que a proposta seria estudada, mas, após duras críticas de aliados de Moro, recuou da ideia. Um dia após o encontro com os secretários, na Índia, Bolsonaro chegou a dizer que a proposta teria “chance zero” de prosperar.

A medida enfraqueceria Moro, pois tiraria de seu comando a Polícia Federal (PF), que responde administrativamente à pasta da Justiça. O ex-juiz federal também ficaria sem uma de suas principais bandeiras políticas: a redução na taxa de homicídios no Brasil.

Em entrevista na segunda-feira 27, Moro disse que o tema era “assunto encerrado“. “Ele (Bolsonaro) deu uma declaração categórica na sexta de que a chance era zero. Então, para mim, tenho esse assunto como encerrado”, afirmou ao programa Pânico, da Jovem Pan.