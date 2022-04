A tentativa bolsonarista de atrair eleitores da terceira idade

Com o prazo para a regularização do título de eleitor se aproximando — a data limite é 4 de maio —, grupos de direita investem em uma nova estratégia para garantir os votos necessários para a reeleição de Jair Bolsonaro (PL). Em chats do Whatsapp e do Telegram, eles compartilham massivamente banners e mensagens incentivando os idosos com mais de 70 anos, cujo voto é facultativo, a acertarem as contas com a Justiça Eleitoral para comparecerem às urnas em outubro.

“Amigos com 70 anos ou mais, som0s 15% da população brasileira”, diz uma dos comunicados a favor do “voto veterano”.

A tática, no entanto, é inspirada na adotada nos últimos meses pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), partidos de oposição e artistas nacionais como Anitta, Zeca Pagodinho e Whindersson Nunes. Em um momento que a participação de adolescentes no processo eleitoral atingia o menor nível dos últimos 30 anos, instituições, empresas e pessoas físicas se mobilizaram para incentivar jovens com 16 e 17 anos a praticarem a cidadania. Como consequência da campanha, somente entre os dias 14 e 18 de março, quase 100 mil menores de idade emitiram o título.

Apesar do esforços, o número de adolescentes eleitores continua baixo se comparado a 2018, com uma queda de 500 mil aptos a irem às urnas até o momento. Os cidadãos com voto facultativo representam mais de 9% do total de votantes.