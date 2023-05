A reação de Lula ao episódio de racismo envolvendo Vini Jr

O presidente Lula comentou, neste domingo, 21, as ofensas racistas sofridas pelo jogador Vinicius Junior, do Real Madrid, durante uma partida contra o Valencia. Lula ainda está no Japão, onde participa da cúpula do G7.

Em pronunciamento à imprensa, o presidente brasileiro ressaltou que Vini Jr, “justo um menino pobre que venceu na vida” e que está se “transformando em um dos melhores jogadores do mundo”, é ofendido a cada estádio que comparece.

“Eu penso que é importante que a Fifa, que a liga espanhola, que a liga de outros países tomem sérias providências porque nós não podemos permitir que o racismo tome conta dentro do estádio de futebol”, afirmou Lula.

Vini Jr foi expulso da partida neste domingo após reagir a ofensas racistas por torcedores e se envolver em uma briga com jogadores do time adversário. Ao longo da partida, foi possível ouvir constantes gritos de “macaco” vindos da torcida do Valencia direcionados ao atacante brasileiro.

Após o jogo, Vinicius Junior se pronunciou pelas redes sociais sobre o caso. “Não foi a primeira vez, nem a segunda e nem a terceira. O racismo é o normal na La Liga”, escreveu o jogador. Em fevereiro deste ano, ele foi alvo de racismo por um torcedor do Mallorca durante uma partida, caso que foi levado à Justiça espanhola e segue em tramitação.

Pouco antes da declaração de Lula, o Ministério da Igualdade Racial, comandado pela ministra Anielle Franco, repudiou a agressão contra o jogador e anunciou que vai notificar a La Liga sobre o caso.