Vinicius Jr sofre racismo e é expulso de partida do Real Madrid

O jogador brasileiro Vinicius Junior, do Real Madrid, foi expulso de uma partida contra o Valencia pelo campeonato espanhol organizado pela La Liga neste domingo, 21, após reagir a ofensas racistas por torcedores e se envolver em uma briga com jogadores do time adversário. Ao longo da partida, foi possível ouvir constantes gritos de “macaco!” vindos da torcida do Valencia direcionados ao atacante brasileiro.

Por volta dos 24′ do segundo tempo, depois de ter um lance atrapalhado por uma segunda bola lançada dentro do campo pela torcida, Vinicius Junior chama o árbitro Ricardo de Burgos e aponta para um torcedor específico que reconheceu como autor das ofensas. Neste momento, o jogo foi paralisado, os alto-falantes anunciaram que houve um episódio de racismo e a partida foi retomada cerca de 8 minutos depois.

Já nos acréscimos do segundo tempo, um desentendimento na área do Valencia gera nova confusão envolvendo Vinicius Junior e o goleiro adversário Mamardashvili, o que resulta em um empurra-empurra envolvendo vários atletas. O brasileiro sofre um mata-leão do atacante Hugo Duro, do Valencia, e, ao reagir, atinge o goleiro Mamardashvili, o que leva o árbitro Burgos a aplicar um cartão vermelho sobre o atacante do Real Madrid. Após a expulsão, Vinicius Junior deixa o campo aplaudindo ironicamente.

Após o jogo deste domingo, Vinicius Junior se pronunciou pelas redes sociais sobre o caso. “Não foi a primeira vez, nem a segunda e nem a terceira. O racismo é o normal na La Liga”, escreveu o jogador. Em fevereiro deste ano, o jogador foi alvo de racismo por um torcedor do Mallorca durante uma partida, caso que foi levado à Justiça espanhola e segue em tramitação.

Não foi a primeira vez, nem a segunda e nem a terceira. O racismo é o normal na La Liga. A competição acha normal, a Federação também e os adversários incentivam. Lamento muito. O campeonato que já foi de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano e Messi hoje é dos racistas. Uma nação… — Vini Jr. (@vinijr) May 21, 2023

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, também se manifestou em defesa de Vinicius Junior. “É inaceitável. La Liga tem um problema, e o problema não é Vinícius, ele é a vítima”, afirmou em entrevista coletiva após a partida. Pelas redes sociais, ele declarou que “é hora de parar de falar e agir com contundência”.

Hoy ha sido un día triste en Mestalla, donde un grupo de aficionados ha mostrado su peor versión. Es hora de dejar de hablar y actuar con contundencia. El racismo no puede tener cabida ni en el fútbol ni en la sociedad. NO AL RACISMO EN NINGÚN SITIO. pic.twitter.com/4eZO8uSYQA — Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) May 21, 2023

Ainda na tarde deste domingo, o Valencia publicou um comunicado em seu site oficial afirmando que condena a violência física e verbal nos estádios, “apesar de se tratar de um caso isolado”, e que “está investigando o ocorrido e tomará as medidas mais severas”. A La Liga, por sua vez, divulgou uma nota em que afirma ter solicitado as imagens da partida para investigar e que, caso identifique algum crime de ódio, “tomará as devidas ações legais”.