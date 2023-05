Ministério da Igualdade Racial notificará La Liga após racismo com Vini Jr

O Ministério da Igualdade Racial anunciou na noite deste domingo, 21, que notificará a La Liga após mais um episódio racista envolvendo o jogador Vinicius Junior, do Real Madrid, que foi xingado de “macaco”, agredido com um mata-leão e expulso da partida contra o Valencia mais cedo. A pasta é comandada por Anielle Franco.

“Repudiamos mais uma agressão racista contra o Vinicius Junior. Notificaremos autoridades espanholas e a La Liga. O Governo brasileiro não tolerará racismo nem aqui nem fora do Brasil! Trabalharemos para que todo atleta brasileiro negro possa exercer o seu esporte sem passar por violências”, disse o perfil oficial no Twitter.

Durante o jogo do campeonato espanhol organizado pela La Liga, Vinicius chegou a chamar o árbitro Ricardo de Burgos para apontar um torcedor específico que reconheceu como autor das ofensas racistas. Neste momento, o jogo foi paralisado, os alto-falantes anunciaram que houve um episódio de racismo e a partida foi retomada cerca de 8 minutos depois. Entretanto, nos acréscimos do segundo tempo, um desentendimento na área do Valencia gerou uma nova confusão envolvendo Vinicius Junior e o goleiro adversário Mamardashvili, com m empurra-empurra entre vários atletas. O brasileiro foi agredido com um mata-leão do atacante Hugo Duro, do Valencia, e, ao reagir, atingiu o goleiro Mamardashvili. Por causa da reação, o árbitro Burgos aplicou um cartão vermelho apenas sobre Vini Jr.

Após a partida, o atacante do Real Madrid lamentou mais um episódio de racismo e foi atacado pelo presidente da La Liga nas redes sociais. “Mais uma vez, em vez de criticar racistas, o presidente da LaLiga aparece nas redes sociais para me atacar. Por mais que você fale e finja não ler, a imagem do seu campeonato está abalada. Veja as respostas do seus posts e tenha uma surpresa. Omitir-se só faz com que você se iguale a racistas. Não sou seu amigo para conversar sobre racismo. Quero ações e punições. Hashtag não me comove”, avisou o jogador.

