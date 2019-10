Jandira Feghali, figura carimbada na esquerda com parcerias na direita

Seu navegador não possui suporte ao elemento audio. - Funcionario da semana – Jandira Feghali 00:00 17:25





A médica Jandira Feghali é figura carimbada da esquerda brasileira há quase três décadas. Mas, ao longo da carreira, chegou a fazer alianças com opositores. Só que, nos últimos anos, viu o abismo ideológico e político com integrantes da direita e da família Bolsonaro ficar ainda mais profundo nos últimos anos, fruto da polarização que ocorre no Brasil.

Jandira é uma das pessoas mais citadas nas falas de Bolsonaro, especialmente quando ele critica a esquerda brasileira. Mas a deputada do PCdoB também responde à altura, chegando a usar gritos entoados no Carnaval para alfinetar o adversário político.

Conheça os detalhes de cada etapa da história de Jandira Feghali em mais uma edição do podcast Funcionário da Semana: