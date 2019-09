Tereza Cristina, aliada do agronegócio e bombeira do governo

Tereza Cristina, a atual ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil, tem uma relação próxima com o setor agropecuário. E essa forte relação com o campo a fez entrar em algumas polêmicas por supostamente ser uma grande defensora dos agrotóxicos, o que a fez ganhar o apelido de Musa do Veneno entre os opositores.

Ainda assim, Tereza Cristina se tornou uma peça importante na engrenagem do governo de Jair Bolsonaro, até mesmo se fazendo muito presente em agendas oficiais e no estancamento de crises.

Conheça os detalhes de cada etapa da história de Tereza Cristina em mais uma edição do podcast Funcionário da Semana: