Paulo Guedes, o homem forte de um governo instável

Paulo Guedes, assim como Jair Bolsonaro, é um homem de moral conservadora e de uma rigidez baseada na educação militar. Além, é claro, da língua afiada. Guedes conquistou o então candidato do PSL à presidência ao prometer combater velhas práticas econômicas que incentivam a corrupção e levar o Brasil ao patamar de uma economia de mercado pela primeira vez. O discurso conquistou também o mercado, os grandes empresários e os eleitores, que elegeram Jair Bolsonaro nas eleições de 2018.

Mas dentro do governo, as polêmicas ganharam holofotes. Já protagonizou uma discussão com o deputado Zeca Dirceu na Câmara e até ameaçou deixar o cargo durante as discussões sobre a aprovação da reforma da Previdência.

O fato é que Paulo Guedes segue firme no Ministério da Economia e pode até se tornar um nome forte para a disputa presidencial de 2022.

Conheça os detalhes de cada etapa da história de Paulo Guedes em mais uma edição do podcast Funcionário da Semana: