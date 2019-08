Davi Alcolumbre, a nova cara da velha política

Com um discurso pautado pela renovação e pelo diálogo, Davi Alcolumbre, filiado ao DEM e o mais jovem político a assumir a presidência do Senado nas últimas décadas, conseguiu desbancar nomes como Renan Calheiros, do MDB, em uma das mais longas e tumultuadas votações para a presidência da Casa.

Seu discurso é tido como inovador, Davi Alcolumbre tem posição política considerada por muitos como flexível. Mas o discurso de Alcolumbre no qual se apresenta como uma alternativa à velha política muitas vezes contrasta com as denúncias comuns às práticas antigas no país.

