Tarcísio de Freitas, a herança dos antecessores para Bolsonaro

Seu navegador não possui suporte ao elemento audio. - Funcionário da semana – Tarcísio de Freitas 00:00 19:34



Técnico, experiente, pragmático e com histórico militar. Foi com esse histórico que Tarcísio Gomes de Freitas conquistou Jair Bolsonaro para conseguir liderar uma das áreas mais importantes para o crescimento do país: a infraestrutura.

O currículo composto por formação no Exército, experiência legislativa e participação na cúpula do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, fez de Freitas o homem ideal para ajudar a impulsionar o governo que prometia dar ao Brasil uma guinada à direita.

Apesar da excelente reputação dentro do governo, Tarcísio também acumula algumas críticas, vindas especialmente da área ambiental.

Conheça os detalhes de cada etapa da história de Augusto Aras em mais uma edição do podcast Funcionário da Semana: