Flamengo, Vasco e Chapecoense se garantem na Libertadores

Dois dos grandes times do futebol carioca garantiram neste domingo vaga na Libertadores de 2018. Vasco e Flamengo terminaram a última rodada do Campeonato Brasileiro colados na tabela e as vagas para a competição sul-americana estão preenchidas com a vitória suada da Chapecoense nos últimos minutos. Há ainda chance de um G9 ocorrer, caso o Flamengo seja campeão da Copa Sul-Americana. O Atlético-MG seria o beneficiado se o time carioca levantar o caneco do torneio.

O Flamengo ficou em sexto lugar ao vencer por 2 a 1 o Vitória, no estádio do Barradão, e se garantiu diretamente na fase de grupos da Libertadores. O Vasco, sétimo lugar, saiu vitorioso do confronto contra a Ponte Preta, em São Januário, por 2 a 1, e terá que disputar um jogo prévio para entrar, de fato, na fase de grupos. Mesma situação da Chapecoense, que venceu o Coritiba de virada por 2 a 1. O Botafogo vinha com uma das vagas na mão, com o empate por 2 a 2 contra o Cruzeiro, no entanto, o resultado da Chapecoense e do Atlético-MG jogaram o time para a 10ª colocação, abocanhando apenas uma vaga à Sul-Americana do ano que vem.