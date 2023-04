Zelensky visita Polônia, que promete ‘garantias’ à Ucrânia perante Otan

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, visitou a Polônia nesta quarta-feira, 5, um de seus parceiros mais próximos, para encontrar-se com o presidente polonês Andrzej Duda e o primeiro-ministro Mateusz Morawiecki. Em discurso, Duda prometeu obter “garantias” da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) a Kiev na próxima reunião da aliança.

Ao contrário das visitas anteriores de Zelensky ao exterior desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, ele está viajando com sua esposa, Olena Zelenska. Durante sua visita, o presidente ucraniano assinará acordos bilaterais e se reunirá com representantes de empresas polonesas no âmbito do fórum empresarial ucraniano-polonês, bem como com prefeitos de cidades que fazem fronteira com a Ucrânia.

+ China pode ter ‘papel importante’ para paz na Ucrânia, diz Macron

O presidente polonês concedeu a Ordem da Águia Branca ao líder ucraniano durante uma cerimônia no palácio presidencial em Varsóvia. Segundo Duda, a honra é “a mais antiga e mais alta condecoração polonesa” e é concedida a “indivíduos que se destacam”.

“Você, Volodymyr, é único. Tendo recebido o mandato de seu povo, de repente você foi chamado para uma missão única que ninguém poderia ter previsto”, disse Duda.

De acordo com Kiev, esta é a visita de Estado mais abrangente que o presidente ucraniano realizou desde o início da guerra. Zelensky agradeceu a Duda, ao governo e ao povo polonês por ficar “ombro a ombro” com seu país e dar abrigo aos refugiados ucranianos.

+ Com minas e trincheiras, Rússia se prepara para contraofensiva na Ucrânia

Em uma coletiva de imprensa conjunta em Varsóvia, Duda, disse que deseja “obter garantias de segurança para a Ucrânia” na próxima cúpula da Otan em Vilnius, na Lituânia, em julho.

“Acredito que a direção ocidental da atividade econômica da Ucrânia será mantida. Apoiamos a busca da Ucrânia pela adesão à União Europeia e à Otan”, disse Duda. “Durante a cúpula de Vilnius, queremos obter garantias de segurança para a Ucrânia.”

Continua após a publicidade

“A Polônia é atualmente o maior parceiro econômico da Ucrânia. Isso está relacionado à situação atual e à mudança geral de que o Leste [Europeu] foi completamente fechada para a Ucrânia. Estou convencido que esta tendência continuará no futuro, que a Ucrânia irá cooperar com o Ocidente como parte da Comunidade, como parte da União Europeia“, acrescentou.

+ Guerra destruiu R$13 bilhões em patrimônio cultural na Ucrânia, estima ONU

De acordo com dados do Banco Mundial de 2020, o ano mais recente para o qual havia dados disponíveis, o segundo maior parceiro comercial da Ucrânia era a Polônia.

O líder polonês também disse que vai enviar quatro caças MiG-29 para a Ucrânia, além dos quatro que já entregou nos últimos meses.

“Quatro MiG-29 foram entregues à Ucrânia nos últimos meses. Outros quatro estão sendo entregues agora. Ainda estamos prontos para entregar mais seis aeronaves'”, disse Duda, observando também que a Polônia também deu mais de 300 tanques e outros equipamentos militares para a Ucrânia.

+ Má hora de Putin: Bakhmut resiste, Finlândia na OTAN, assassinato político

As relações entre Ucrânia e Otan têm recebido algumas críticas. O ministro das Relações Exteriores da Hungria, Péter Szijjártó, disse nesta quarta-feira, 5, que a decisão de convidar a Ucrânia para uma reunião dos ministros das Relações Exteriores da Otan “mina o princípio da unidade da aliança”, de acordo com um comunicado do governo.

Os comentários seguem uma reunião de ministros das Relações Exteriores da aliança em Bruxelas na terça-feira 4, para marcar a adesão da Finlândia à Otan. O chanceler ucraniano, Dmytro Kuleba, estava presente na reunião, apesar do fato de a Ucrânia não ser atualmente membro do grupo.

A Hungria declarou repetidamente sua oposição ao envolvimento da Otan no conflito.