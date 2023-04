Guerra destruiu R$13 bilhões em patrimônio cultural na Ucrânia, estima ONU

Um levantamento da agência das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, estimou que o prejuízo em patrimônios culturais causado pela guerra na Ucrânia chega a 2,6 bilhões de dólares, o que equivale a 13,1 bilhões de reais. De acordo com o relatório, 248 monumentos foram danificados desde o início da invasão russa no país, em fevereiro de 2022.

Entre os monumentos danificados, alguns foram completamente destruídos, sobretudo no leste do país. O documento aponta que 30% de toda a herança cultural da região de Kharkiv foi impactada pela invasão, que é mais do que em qualquer outra área da Ucrânia. As regiões de Donetsk e Luhansk, localizadas no leste, também tiveram muitos prejuízos por terem sido palco das batalhas mais intensas.

Os 2,6 bilhões de dólares em danos incluem 1,7 bilhão (8,6 bilhões de reais), atribuídos a cidades, edifícios e locais históricos culturais e socialmente significativos. Além disso, outros 650 milhões de dólares para instalações turísticas danificadas e 143 milhões para bens culturais móveis e coleções.

Na segunda-feira, 3, a diretora-geral da Unesco, Audrey Azoulay, viajou para a Ucrânia e anunciou um apoio para “um plano nacional de reconstrução do setor cultural”. Segundo ela, o investimento necessário vai ser de 6,9 bilhões de dólares, o equivalente a 34,9 bilhões de reais, para relançar esse setor no país.

Ao todo, sete sítios culturais e um complexo natural ucranianos estão na lista de Patrimônios da Humanidade, da Unesco, incluindo o centro histórico de Odessa, no sudoeste do país, tombado desde janeiro deste ano.