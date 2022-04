Zelensky demite generais ucranianos considerados ‘traidores’

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, destituiu dois altos funcionários do Serviço de Segurança Nacional suspeitos de traição. Segundo o mandatário, seriam eles o ex-chefe-geral da segurança interna Naumov Andriy Olehovych e o general Kryvoruchko Serhiy Oleksandrovychna, que comandava o serviço de segurança na região de Kherson, cidade no sul do país atualmente ocupada pela Rússia.

Em discurso divulgado pela agência estatal de notícias ucraniana na última quinta-feira, 31, Zelensky chamou os militares de “anti-heróis” e explicou que tomou a decisão de destituí-los de suas patentes com base no estatuto disciplinar das Forças Armadas.

“De acordo com o Artigo 48 do Estatuto Disciplinar das Forças Armadas da Ucrânia, os militares de alto escalão que não tenham decidido onde está a sua pátria, que violem o juramento militar de lealdade ao povo ucraniano em termos da proteção do nosso Estado, da sua liberdade e independência, serão inevitavelmente privados de altas patentes militares”, declarou o presidente.

O mandatário ucraniano acrescentou que, gradualmente, todos os traidores serão punidos. Em contraste, expressou aos “verdadeiros heróis do Serviço de Segurança: a mesma gratidão absoluta, assim como a todos que defendem sinceramente o país”.

No 36º dia da invasão russa, Zelensky afirmou que a Ucrânia continua expulsando os ocupantes russos na região de Sumy, na direção de Chernobyl. Ele sugeriu que as forças ucranianas aguentam muito mais tempo do que o inimigo esperava.

Por outro lado, o presidente falou que a situação no sul e no Donbas, no leste, “continua sendo extremamente difícil”.

Kiev tem mantido uma postura cética em relação às as negociações por um cessar-fogo com a Rússia. Na quarta-feira, 30, o chefe de Estado ucraniano disse que não há “nada concreto” ao citar a promessa dos inimigos de reduzir a atividade militar russa no entorno de grandes cidades da Ucrânia.

Zelensky e demais autoridades ucranianas suspeitam que Moscou esteja utilizando as negociações de paz como “cortina de fumaça”.

“(Os militares russos estão se afastando de áreas) onde estamos vencendo para se concentrarem em outras áreas que são muito importantes. Principalmente aquelas onde pode ser difícil para nós”, analisou o presidente.