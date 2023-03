YouTube volta atrás e reativa canal de Donald Trump na plataforma

Dois anos depois de uma suspensão, o YouTube reativou nesta sexta-feira, 17, a conta do ex-presidente americano Donald Trump na plataforma. O republicano teve seu canal bloqueado após a invasão ao Capitólio, em 6 de janeiro de 2021, quando manifestantes tentaram impedir a certificação de Joe Biden como presidente.

“Avaliamos cuidadosamente o risco contínuo de violência no mundo real, enquanto equilibramos a chance de os eleitores ouvirem igualmente os principais candidatos nacionais na corrida para uma eleição”, afirmou a plataforma em comunicado.

No ano passado, em novembro, o CEO do Twitter, Elon Musk, reativou a conta do republicano depois de usuários votarem a favor em uma enquete sobre a volta do republicano à plataforma. Entrando na onda de suspensão de restrições, a Meta, empresa dona das plataformas do Instagram e Facebook, informou em janeiro que também iria restabelecer as contas de Trump.

Todas as suspensões foram ligadas à invasão ao Capitólio. Em dezembro passado, o painel do Congresso que investiga o ataque de 6 de janeiro ao Capitólio dos Estados Unidos publicou seu relatório final, acusando Donald Trump de uma “conspiração de várias etapas” para reverter os resultados da eleição presidencial de 2020 e corromper a democracia.

Em meio a corrida à Presidência de 2024, Trump agora tem acesso às plataformas mais importantes para arrecadação de fundos políticos com seus 146 milhões de seguidores. Até o momento, a equipe de campanha de Trump não se manifestou.

Apesar da liberação de suas contas, o ex-presidente ainda não postou nas plataformas da Meta ou no Twitter. Em vez disso, ele se ateve ao Truth Social, uma rede social fundada por ele no final de 2021 e onde sua página tem quase 5 milhões de seguidores.

Trump participa financeiramente em sua rede social e é obrigado a disponibilizar com exclusividade suas postagens seis horas antes de compartilhá-las em outro site. Porém, os posts que se referem a mensagens políticas, arrecadação de fundos e iniciativas de votações podem ser compartilhados imediatamente em qualquer outro site.