Ucrânia diz ter encontrado ‘câmara de tortura’ russa na região de Kharkiv

Autoridades ucranianas afirmaram ter descoberto nesta quarta-feira, 14, uma “câmara de tortura” usada por tropas russas. De acordo com o Ministério da Defesa da Ucrânia, soldados encontraram uma sala que parecia ser utilizada pelos russos para manter ucranianos presos na cidade de Balakliya, próxima à região de Kharkiv, recém libertada.

Em uma das paredes da câmara está escrita a oração do Pai Nosso em ucraniano.

russian torture chamber in liberated Balakliya.

The Lord's Prayer was carved on the wall by Ukrainian prisoners.

russia must be held accountable for this blatant genocide. pic.twitter.com/ObQJGjfEQw — Defense of Ukraine (@DefenceU) September 14, 2022

Com cerca de 8.000 quilômetros quadrados de área recuperada, aumentam os relatos das autoridades ucranianas sobre os horrores possivelmente praticados pelo Exército russo. Depois de descobrir uma série de possíveis crimes de guerra na região de Kiev, incluindo uma vala comum com mais de 400 corpos de civis em Bucha, as Forças Armadas da Ucrânia esperam encontrar o mesmo em Kharkiv.

De acordo com relatos de moradores de Balakiya ao The Guardian, houve pouca interação entre eles e as tropas russas, que se concentraram em sua maioria nos limites da cidade. Embora estivessem vivendo em uma situação onde a comunicação era precária, não há relatos locais de cenas de tortura ou execuções sumárias vistas em outras partes do país.

No entanto, o chefe do Departamento de Investigação da Polícia Nacional da Região de Kharkiv, Serhiy Bolvinov, disse que 40 pessoas foram detidas durante a ocupação, Em outro relato, um morador local disse à BBC que foi mantido preso por tropas russas em uma delegacia por mais de 40 dias e que foi torturado com uso de choques. Segundo ele, era possível ouvir gritos de dor vindos de outras celas.

“Eles me fizeram segurar dois fios e havia um gerador elétrico. Quanto mais rápido fosse, maior a voltagem. Então eles começaram a fazer perguntas. Eles disseram que eu estava mentindo e começaram a girar ainda mais e a voltagem aumentou”, disse ele.

Ainda de acordo com ele, o motivo de sua prisão foi o fato de soldados russos terem encontrado uma foto de seu irmão vestindo roupas militares ucranianas e que outro homem foi detido por mais de 25 dias por ter em sua casa uma bandeira da Ucrânia.