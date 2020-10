Jornal diz que Trump escondeu por um dia teste positivo para Covid-19

Atualizado em 5 out 2020, 12h05 - Publicado em 5 out 2020, 11h39

Por Da Redação - Atualizado em 5 out 2020, 12h05 - Publicado em 5 out 2020, 11h39

Segundo o jornal americano The Wall Street Journal, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, omitiu o resultado positivo de um exame rápido de Covid-19 que realizou na quinta-feira 1 ao conceder uma entrevista a uma emissora de televisão. De acordo com a publicação, o republicano ainda emitiu uma ordem para que não fossem divulgados os casos positivos de coronavírus de pessoas próximas a ele na Casa Branca.

Na manhã da quinta-feira 1, Trump teria recebido seu primeiro resultado positivo após realizar um teste rápido. Na tarde do mesmo dia, porém, o presidente concedeu uma entrevista à emissora de Fox News e afirmou que os resultados só ficariam prontos no dia seguinte.

O protocolo da Casa Branca diz que o segundo teste, que é mais completo e demorado, só é administrado quando o teste rápido dá positivo para a doença. Segundo o WSJ, os exames do presidente seguiram esse protocolo.

“Não diga a ninguém”, teria dito Trump a funcionários da Casa Branca enquanto pessoas próximas começaram a receber os diagnósticos positivos, incluindo o presidente. A relutância em apresentar ao publico, ou até mesmo a pessoas próximas de fora do governo, fez com que Bill Stepien, diretor da campanha de Trump à reeleição, só soubesse dos casos de Covid-19 por meio da imprensa, segundo o jornal.

A hospitalização do presidente veio no mesmo dia em que o teste final confirmou a contaminação. No fim de semana, Trump precisou receber oxigênio por duas vezes e está sendo tratado com dexametasona, um medicamento usado para casos graves da doença.

“Estou grudado na televisão e no Twitter porque não há comunicação oficial vinda de ninguém”, disse um funcionário da Casa Branca ao jornal.