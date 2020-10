Durante internação, Trump tenta manter tom de campanha

Atualizado em 3 out 2020, 15h55 - Publicado em 3 out 2020, 15h41

Por Ricardo Ferraz - Atualizado em 3 out 2020, 15h55 - Publicado em 3 out 2020, 15h41

O presidente dos Estados Unidos utilizou as redes sociais para se comunicar com os eleitores durante a internação nos hospital militar Walter Reed, em função de Covid-19. Pelo Tweeter, Donald Trump divulgou uma a mensagem em tom de campanha que trata do futuro da economia: “Nosso grande Estados Unidos quer e precisa de estímulos. Trabalhem juntos e façam isso, obrigado”.

A hospitalização a poucos dias da eleição é vista como um grande entrave para uma virada do candidato republicano à reeleição sobre o democrata Joe Biden, que tem ampla vantagem nas pesquisas.

Também por meio do seu perfil pessoal no Tweeter, Trump agradeceu o trabalho dos profissionais envolvidos em seus cuidados: “Médicos, enfermeiras e TODOS do GRANDE Centro Médico Walter Reed, e outros de instituições igualmente incríveis que se juntaram a eles, são INCRÍVEIS !!! Um progresso tremendo foi feito nos últimos 6 meses no combate a esta PRAGA. Com a ajuda deles, estou me sentindo bem!”

As mensagens ocorrem no momento em que veículos de imprensa americanos divulgam informações sobre o estado de saúde do presidente que divergem da versão oficial, apresentada no início da tarde deste sábado pela junta multidisciplinar do Walter Reed. O médico oficial da Casa Branca, Sean Conley, afirmou que Trump não apresentou febre nas últimas 24 horas e que ele respira sem auxílio de aparelhos.

Já a rede de TV CNN ouviu de uma fonte familiarizada com a saúde do presidente que “os sinais vitais do presidente nas últimas 24 horas foram muito preocupantes e as próximas 48 horas serão críticas em termos de seu atendimento. Ainda não estamos em um caminho claro para um recuperação total.” A CNN também informou que o mandatário recebeu oxigênio suplementar.

Durante a entrevista coletiva, Doutor Conley foi evasivo em diversos momentos, evitando comentar se o presidente recebeu respiração mecânica em algum momento ou a data do último teste negativo de coronavírus.