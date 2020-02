Trump credita sua absolvição do impeachment ao ‘poder do povo’

Um dia após ser absolvido pelo Senado em seu julgamento de impeachment, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou a “grandiosidade” dos senadores que o inocentaram e creditou o resultado do processo ao “poder do povo” nesta quinta-feira, 6, em discursa na Casa Branca.

“Nós passamos por muito juntos [durante o processo de impeachment]”, disse Trump ao abrir seu pronunciamento. “Eu não sei se outros presidentes conseguiriam aguentar [essa situação]”, concluiu. O presidente então mostrou a capa do jornal The Washington Post desta quinta.”‘Trump absolvido’. Essa foi a única manchete boa do Post sobre mim”, provocou.

Trump chamou de “pessoas más” os congressistas que votaram a favor de sua condenação durante o julgamento. “Eu sinto muito pelo Mitt Romney [único senador republicano que apoiou a sua remoção da presidência]”, disse. “De lavada, o senador mais popular de Utah [estado que Romney representa] é Mike Lee [outro senador do estado]”, alfinetou.

O republicano questionou a imparcialidade dos senadores da oposição durante o processo: “Eles estão tentando me tirar do cargo e eles vão votar nisso.” Trump ainda acusou o deputado democrata Adam Schiff, que liderou a acusação no julgamento, de ser um “político corrupto” e chamou Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Deputados, de “uma pessoa horrível”.

“Eles [os democratas] vão voltar para mais”, disse Trump. Mas, segundo ele, o Partido Republicano está forte o suficiente para superá-los nas próximas eleições presidenciais, em novembro. A oposição “nem consegue contar votos simples”, ironizou Trump, em relação ao adiamento da divulgação do resultado das primárias do Partido Democrata no estado de Iowa.

Assim como fez em seu discurso do Estado da União no Congresso na terça-feira 4, o presidente também comentou sobre a situação da economia americana para justificar a política de seu governo. Trump afirmou que o mercado de ações nos Estados Unidos está em crescimento desde que assumiu a liderança na corrida presidencial de 2016 — o republicano ainda se engrandeceu pela sua vitória nesse pleito e citou pelo menos quatro vezes a ex-candidata democrata Hillary Clinton, contra quem disputou anteriormente.