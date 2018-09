Tiroteio no centro de Cincinnati deixa mortos

Várias pessoas foram baleadas no centro de Cincinnati, em Ohio, nos Estados Unidos, depois que um homem armado abriu fogo em um prédio comercial nesta quinta-feira (6). Pelo menos três pessoas e o atirador morreram, segundo autoridades locais.

O incidente ocorreu no Fifth Third Center, um prédio de 30 andares no centro da cidade. Ao menos quatro vítimas foram transportadas para um hospital universitário na região, segundo a imprensa local.

De acordo com o chefe de polícia, Eliot Isaac, o atirador abriu fogo contra algumas pessoas na área reservada para o descarregamento de materiais do edifício.

O homem então entrou no saguão do banco que fica no prédio, onde trocou tiros com a polícia. Ainda não está claro se ele foi atingido por um dos disparos ou se matou.

Segundo Chris Seelbach, membro da Câmara Municipal da cidade, ao menos três vítimas e o atirador morreram. Há outras pessoas feridas.

Update: 4 deceased, including shooter. Others hurt. — Chris Seelbach (@ChrisSeelbach) September 6, 2018

A polícia local confirmou que a situação já foi controlada e que não há mais perigo. Ainda não há mais informações sobre os motivos do ataque.

2 ambulances just left downtown shooting scene ⁦@Local12⁩ pic.twitter.com/vZg0BECwKf — Jeff Hirsh (@local12jeff) September 6, 2018

(Em atualização)