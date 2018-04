Terremoto sentido no Brasil teve 6,8 graus e atingiu sul da Bolívia

Um terremoto 6,8 graus na escala Richter atingiu o sul da Bolívia na manhã desta segunda-feira. De acordo com informações do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o tremor aconteceu a 557 quilômetros de profundidade a cerca de 13 km de um local chamada Carandayti, próximo da fronteira com a região norte do Paraguai.

Autoridades da Bolívia ainda não confirmaram se há mortos ou feridos em razão do terremoto, bem como a extensão dos danos que o evento pode ter causado.



O USGS explicou que o terremoto ocorreu às 09h40 do horário local (10h40 em Brasília) na região de Chuquisaca, perto das fronteiras com a Argentina e o Paraguai.

Segundo o jornal El Deber, as regiões de Cochabamba e Tarija, no centro e sul do país, também foram atingidos pelo terremoto.

O diretor da Unidade de Gestão de Risco da prefeitura de Tarija, Boris Fernández, disse que na parte leste da cidade pessoas tiveram de deixar suas casas e alguns edifícios de escritórios, por razões de segurança.

O tremor também foi sentido em Brasília e na região central de São Paulo, de acordo com o Observatório Sismológico da Universidade de Brasília.

Funcionários de edifícios comerciais da Avenida Paulista e da sede do Ministério Público, na rua Riachuelo, foram retirados por precaução na capital paulista. Não há relatos de feridos.

Segundo a imprensa chilena, o terremoto também foi sentido nas cidades de Arica, Parinacota, Tarapacá e Antofagasta, no norte do Chile.