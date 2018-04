Tremores de terra são sentidos em São Paulo e Brasília

Prédios de Brasília e da região central de São Paulo estão sendo evacuados após relatos de tremores de terra na manhã desta segunda-feira. Funcionários de edifícios comerciais da Avenida Paulista e da sede do Ministério Público, na rua Riachuelo, da capital paulista, foram retirados por precaução. Não há relatos de feridos.

A terra tremeu no interior e do litoral de São Paulo e em Estados do Sul do país, como Paraná e Rio Grande do Sul. O tremor seria reflexo de um terremoto de magnitude 6,8 na Escala Richter que atingiu a região de Carandayti, na Bolívia, na manhã desta segunda-feira, a uma profundidade de 557 quilômetros, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês).

Em Brasília, prédios localizados em uma de suas principais avenidas, a W3, na altura da quadra 508 Norte, foram evacuados e seus ocupantes receberam orientações do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal.

“Recebemos vários chamados em todo o Plano Piloto, no Setor de Indústrias e no Guará. Não houve nenhum relato de vítimas e nenhuma estrutura foi comprometida. Houve a percepção das pessoas quanto ao tremor, mas não se constatou nenhum problema nas edificações vistoriadas”, informou o Capitão Ronaldo Reis, do Corpo de Bombeiros.

Segundo ele, equipes de vários quartéis de Brasília e cidades vizinhas foram mobilizadas para o atendimento da população, além de membros da Defesa Civil.

Em caso de tremor de terra, a orientação para quem sentir os efeitos do abalo é de aguardar o socorro dos bombeiros e da Defesa Civil distante do prédio ou edificação. Se o abalo for forte, sugere-se procurar uma equipe de engenheiros para avaliar as condições de sustentação do edifício.

O terremoto já está entre os assuntos mais comentados do Twitter. Usuários da rede social em vários lugares do Brasil postam fotos e comentários após sentir do tremor.

#terremoto sensação horrível balançou legal na Paulista, todo prédio evacuado. pic.twitter.com/ZMlFXKhF1D — Adalberto Olegario (@agolegario) April 2, 2018

Tremor sentido em vários locais no Brasil, sentido também em Brasília no Ministério da Justiça! #tremor #terremoto pic.twitter.com/DpZt1aii8o — Matheus (@TovskiBR) April 2, 2018

Estou no tatuape/SP e o prédio balançou #terremoto — Ricardo Reis (@ricarddoreis) April 2, 2018

Tremeu o prédio onde eu trabalho, e eu achando que era labirintite. #terremoto #Cascavel — DΛNi (@DanielyPaz) April 2, 2018

Prédio tremeu muito aqui em São Bernardo do Campo. Terremoto de 6.7 na Bolívia. #terremoto #earthquake — Felipe Szatkowski (@felipe_ud) April 2, 2018

Terremoto na Bolívia e sentimos abalos aqui na Brigadeiro Luiz Antônio próximo a Av Paulista. Tenso… pic.twitter.com/F0I0BfpE8X — Adriano Guedes (@AdrianoGuedesP4) April 2, 2018

(Com Agência Brasil)