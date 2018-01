Terremoto na escala 7,1 provoca morte e destruição no Peru

Na madrugada deste domingo, um forte terremoto atingiu a costa sul do Peru, destruindo estruturas e provocando a morte de, pelo menos, uma pessoa, de acordo com as autoridades. O tremor de magnitude 7,1 atingiu principalmente a região de Arequipa.

Inicialmente, falava-se de um incidente ainda maior, na escala 7,3, mas o Serviço Geológico dos Estados Unidos corrigiu o dado. O registro foi a cerca de 40 quilômetros a sudoeste da pequena cidade de Acari, com uma profundidade de 36 quilômetros.

Em sua conta no Twitter, a governadora de Arequipa, Yamila Orosio, lamentou a morte e informou que há relatos de falhas no fornecimento de energia e colapso de estruturas. O Centro Norte Americano de Alerta de Tsunami inicialmente alertou que “ondas de tsunami estavam previstas” para algumas áreas costeiras e que ondas maiores que o normal poderiam ocorrer no Peru e no Chile. Porém, o perigo já foi descartado.